Il sequel di Joker con Joaquin Phoenix ha finalmente una data di uscita!

Leggi su gqitalia

(Di giovedì 4 agosto 2022) Ilcon, vincitore di un premio Oscar, ha un, che arriva prima di un impossibile Her 2: The Software Update. In un post su Instagram del 7 giugno, il regista Todd Phillips ha confermato che il film è in lavorazione, ha rivelato che si intitola2: Folie à Deux e c'è già una sceneggiatura scritta da lui stesso con Scott Silver. LEGGI ANCHE: *2* si fa,ci sarà e le riprese partiranno nel 2023Il ritorno diè ufficialmente una realtà ed è confermata la coppia Todd Phillips eal timone. Ecco cosa si sa del progetto personaggi, 80 anni da super criminale in 10 curiosità e segretiIl famoso clown psicopatico ...