Il ritorno alla normalità di Christian Eriksen (Di giovedì 4 agosto 2022) Sembra un sogno. O comunque, come minimo, la fine di un incubo. Christian Eriksen con la maglia della Danimarca, 287 giorni dopo in quello stesso stadio, il Parken di Copenaghen, dove ha rischiato di morire – anzi, dove per cinque minuti è morto veramente. E dopo poco più di un minuto che è in campo Skov Olsen gli mette una palla davanti, al centro dell’area, leggermente a destra, che sembra fatta perché Eriksen la metta nella rete che ha davanti, calciando di interno destro nell’incrocio più lontano. È successo alla fine dello scorso marzo, contro l’Olanda, in una partita amichevole (persa poi 4-2, al momento del suo ingresso in campo il risultato era già compromesso per la Danimarca, sotto 3-1) che non aveva niente di quelle partite di addio con cui i grandi campioni salutano il proprio ... Leggi su ultimouomo (Di giovedì 4 agosto 2022) Sembra un sogno. O comunque, come minimo, la fine di un incubo.con la maglia della Danimarca, 287 giorni dopo in quello stesso stadio, il Parken di Copenaghen, dove ha rischiato di morire – anzi, dove per cinque minuti è morto veramente. E dopo poco più di un minuto che è in campo Skov Olsen gli mette una pdavanti, al centro dell’area, leggermente a destra, che sembra fatta perchéla metta nella rete che ha davanti, calciando di interno destro nell’incrocio più lontano. È successofine dello scorso marzo, contro l’Olanda, in una partita amichevole (persa poi 4-2, al momento del suo ingresso in campo il risultato era già compromesso per la Danimarca, sotto 3-1) che non aveva niente di quelle partite di addio con cui i grandi campioni salutano il proprio ...

poliziadistato : Alle 10.25 di 42 anni fa alla stazione di Bologna fu un inferno di macerie. Per 85 persone fu un viaggio di andata… - EnricoLetta : Stasera avrei voluto proprio esserci a #Caracalla per il ritorno di ?@17tommasi? nella sua Roma da neo eletto sinda… - AlexBazzaro : La cosa più triste del periodo Covid è stata la politica a distanza. Da quando ho 18 anni ho vissuto tra riunioni,… - MarcelloVanic : RT @SuperQuarkRai: I trapianti della pelle. Con #AlbertoAngela alla scoperta della Groenlandia. Come stanno reagendo le foreste ai cambiame… - lUltimoUomo : Riportare lo United in Champions e giocare un buon Mondiale sono gli obiettivi del danese, per farci dimenticare le… -