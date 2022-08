Il piano del sindaco Gualtieri per ridurre i rifiuti a Roma (Di giovedì 4 agosto 2022) AGI - "Abbiamo voluto evitare di sparare numeri a caso. Sulla produzione di rifiuti si prevede una riduzione dell'8,3% al 2030". Lo ha detto il commissario straordinario ai rifiuti e sindaco di Roma, Roberto Gualtieri, presentando, in Campidoglio, il piano di gestione integrata dei rifiuti della capitale. "Abbiamo studiato molto il piano rifiuti dell'Emilia Romagna e della Lombardia. Abbiamo visto molti piani che danno numeri soddisfacenti ma non andavano da nessuna parte. Abbiamo scelto di mettere dei numeri che pensiamo di poter raggiungere e anche di poter migliorare", ha aggiunto il sindaco. Dopo la riduzione della produzione di rifiuti "il secondo obiettivo riguarda la ... Leggi su agi (Di giovedì 4 agosto 2022) AGI - "Abbiamo voluto evitare di sparare numeri a caso. Sulla produzione disi prevede una riduzione dell'8,3% al 2030". Lo ha detto il commissario straordinario aidi, Roberto, presentando, in Campidoglio, ildi gestione integrata deidella capitale. "Abbiamo studiato molto ildell'Emiliagna e della Lombardia. Abbiamo visto molti piani che danno numeri soddisfacenti ma non andavano da nessuna parte. Abbiamo scelto di mettere dei numeri che pensiamo di poter raggiungere e anche di poter migliorare", ha aggiunto il. Dopo la riduzione della produzione di"il secondo obiettivo riguarda la ...

