Il Museo delle “Gallerie d’Italia” a Napoli resta aperto anche Ferragosto

(Di giovedì 4 agosto 2022) Da quando è stata inaugurata, sabato 21 maggio 2022, al pubblico le “”, il sito culturale in via Toledo, ha accolto numerosi visitatori italiani e turisti. Fu un evento di grandi proporzioni quello che si svolse ail 21 maggio scorso, quando finalmente fu rial pubblico il palazzo della sede

Roma : #BuongiornoRoma Credit: - cla_car81 : RT @YourAbruzzo: Un’affascinante galleria ipogea di epoca romana, una delle storiche direttrici di raccordo tra l’area monumentale urbana e… - IstitutoViVe : Il 7 agosto prima domenica del mese a ingresso libero del @MiC_Italia. Il #VIVE propone la speciale visita guidata… - FronteAmpio : ?Quello di #civitanovamarche è #razzismo , è #suprematismo bianco! Rispondere al razzismo con #IusSoli e abolizion… - RadioGoldAl : Il 7 agosto al Museo dell'Apicoltura di Novi la notte dei pianeti giganti e delle stelle cadenti -

... tiene aperte full - time le più belle chiese di Lecce, rende fruibile il nostrodi arte ... L'obiettivo era ed è ancora oggi quello di stimolare la capacità progettualecooperative che ...... alla scoperta del mondo degli alberi epiante, principio e metafora della vita stessa. - ... MOSTRE ED ESCURSIONI - A Treviso, presso ilBailo, non si può assolutamente perdere la mostra ' ...NOVI LIGURE - Domenica 7 agosto, al Museo dell'Apicultura di Novi Ligure, in località Marella Maglietto, in strada del Cuniolo, l’Associazione ...“Chi vorrà, potrà osservare da vicino il nostro lavoro, fare domande e curiosare tra le opere che stiamo recuperando. Una cosa così, c’è solo ad Amandola”. Lo afferma il Prof. Pisani responsabile del ...