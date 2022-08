Il mistero delle domestiche scomparse e il populismo da Instagram di Beatrice Valli (Di giovedì 4 agosto 2022) Sembra che nessuna voglia andare a fare la domestica a casa di Beatrice Valli, tanto meno a badarle i figli. È forse questo il giallo dell’estate? Beatrice Valli ha molti amici imprenditori che le hanno detto che la colpa è del reddito di cittadinanza, anzi no, la colpa è dei falsi poveri che truffano lo stato, dei pittori ciechi, dei musicisti sordi, dei giocatori sfortunati, degli scrittori monchi. Per gli intellettuali indigenti che mi costringono a spiegare chi è questa e chi è quella perché non si sono mai comprati il televisore, Beatrice Valli è un’influencer da 3 milioni e passa di follower, ha 3 figli, è contraria all’epidurale, ha sposato quello che la corteggiava a Uomini e Donne, o forse era lei che corteggiava lui, comunque sia andata: trono memorabile. L’altro giorno ... Leggi su linkiesta (Di giovedì 4 agosto 2022) Sembra che nessuna voglia andare a fare la domestica a casa di, tanto meno a badarle i figli. È forse questo il giallo dell’estate?ha molti amici imprenditori che le hanno detto che la colpa è del reddito di cittadinanza, anzi no, la colpa è dei falsi poveri che truffano lo stato, dei pittori ciechi, dei musicisti sordi, dei giocatori sfortunati, degli scrittori monchi. Per gli intellettuali indigenti che mi costringono a spiegare chi è questa e chi è quella perché non si sono mai comprati il televisore,è un’influencer da 3 milioni e passa di follower, ha 3 figli, è contraria all’epidurale, ha sposato quello che la corteggiava a Uomini e Donne, o forse era lei che corteggiava lui, comunque sia andata: trono memorabile. L’altro giorno ...

