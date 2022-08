Il governatore della Sicilia Musumeci si è dimesso | al voto il 25 settembre

Leggi su agi

(Di giovedì 4 agosto 2022) AGI - "Il 25insi voterà anche per le elezioni regionali, oltre che per le politiche come avverrà in tutta Italia": dopo una lunga fase di incertezza, il presidenteRegionena Nellosi èoggi nel tardo pomeriggio. L'annuncio a sorpresa su Facebook: "una decisione sofferte e meditata" che ha adottato "dopo averci pensato per alcuni giorni", ha ammesso ilche poi ha aggiunto che "non c'è alcun motivo politico alla fonte di questa decisione ma solo di ordine tecnico, di ordine procedurale, dettate dal buon senso".- il quale ha tenuto a sottolineare di aver informatosua decisione il presidente dell'Assemblea regionalena "come prevede la ...