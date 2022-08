Il ds del Bayern: «Non abbiamo un nove? Il City e il Liverpool hanno prosperato per anni senza…» (Di giovedì 4 agosto 2022) Il direttore sportivo del Bayern Monaco, Hasan Salihamidzic, ha rilasciato una lunga intervista alla Süddeutsche. Ha 45 anni, da cinque ricopre l’incarico nel club, ha vissuto periodi di successo ma anche altri difficili. Dall’inizio della scorsa stagione ha deciso di seguire le partite in tribuna e non in panchina, spiega perché. «Ci stavo lavorando da almeno sei mesi. Mi dà una prospettiva diversa sulla squadra e sulla partita e ho una prospettiva diversa per l’analisi. Questo per noi è un valore aggiunto. Non sto perdendo la mia vicinanza alla squadra per questo». Anche senza Lewandowski il Bayern resta competitivo, dice. «abbiamo visto contro il Lipsia che abbiamo un attacco che non è secondo a nessuno. abbiamo otto top player: Sadio Mané, Serge Gnabry, Leroy Sané, Thomas Müller, ... Leggi su ilnapolista (Di giovedì 4 agosto 2022) Il direttore sportivo delMonaco, Hasan Salihamidzic, ha rilasciato una lunga intervista alla Süddeutsche. Ha 45, da cinque ricopre l’incarico nel club, ha vissuto periodi di successo ma anche altri difficili. Dall’inizio della scorsa stagione ha deciso di seguire le partite in tribuna e non in panchina, spiega perché. «Ci stavo lavorando da almeno sei mesi. Mi dà una prospettiva diversa sulla squadra e sulla partita e ho una prospettiva diversa per l’analisi. Questo per noi è un valore aggiunto. Non sto perdendo la mia vicinanza alla squadra per questo». Anche senza Lewandowski ilresta competitivo, dice. «visto contro il Lipsia cheun attacco che non è secondo a nessuno.otto top player: Sadio Mané, Serge Gnabry, Leroy Sané, Thomas Müller, ...

