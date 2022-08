Il costume degradé di Chiara Ferragni è il must have dell’estate 2022 (Di giovedì 4 agosto 2022) È stato indossato per la prima volta da una spogliarellista, deve il nome a un atollo delle isole Marshall e negli anni Cinquanta fu vietato in alcune spiagge. Stiamo parlando del bikini, il mitico due pezzi inventato nel 1946, un capo estivo che impazza non solo sulle spiagge ma anche nei profili social delle influencer. In commercio ce ne sono per tutti i gusti e spesso scegliere quello che fa tendenza è veramente difficile. Ci ha pensato Chiara Ferragni a chiarirci le idee grazie a un meraviglioso scatto che arriva direttamente da Ibiza! Ferragni ha pubblicato una foto sul profilo Instagram che la ritrae mentre indossa un bikini che celebra la vera tendenza dell’estate 2022 ovvero il trionfo del dégradé. Il modello in questione è il Madrid della collezione Calzedonia, un due pezzi realizzato in una ... Leggi su diredonna (Di giovedì 4 agosto 2022) È stato indossato per la prima volta da una spogliarellista, deve il nome a un atollo delle isole Marshall e negli anni Cinquanta fu vietato in alcune spiagge. Stiamo parlando del bikini, il mitico due pezzi inventato nel 1946, un capo estivo che impazza non solo sulle spiagge ma anche nei profili social delle influencer. In commercio ce ne sono per tutti i gusti e spesso scegliere quello che fa tendenza è veramente difficile. Ci ha pensatoa chiarirci le idee grazie a un meraviglioso scatto che arriva direttamente da Ibiza!ha pubblicato una foto sul profilo Instagram che la ritrae mentre indossa un bikini che celebra la vera tendenzaovvero il trionfo del dégradé. Il modello in questione è il Madrid della collezione Calzedonia, un due pezzi realizzato in una ...

