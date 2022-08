Idris Elba star del film Bang! | diretto da David Leitch e tratto dall' omonimo fumetto

(Di giovedì 4 agosto 2022) Saràil protagonista del, un adattamento dell'che saràdaper Netflix.sarà il protagonista di, un adattamento deldi Matt Kindt e Wilfredo Torres, che saràda. Il progetto è natoa partnership tra Netflix e Dark Horse Entertainment che prevede la realizzazione di serie tv e lungometraggi. Al centro del thriller intitolatoci sarà un gruppo di terroristi che pianificano di dare il via all'apocalisse con una serie di romanzi ideati per fare un lavaggio del cervello ai loro ...

Think_movies : “Beast”: nel dietro le quinte del thriller con Idris Elba con un’inedita Featurette - GianlucaOdinson : Beast: dietro le quinte ufficiale del film con Idris Elba - glooit : Beast: dietro le quinte ufficiale del film con Idris Elba leggi su Gloo - LaSquinzia90 : Sto guardando Molly’s Game e l’unica cosa a cui penso è CHE CAZZO DI DILF PAZZESCO È IDRIS ELBA CALPESTAMI CIAO - marieclaire21 : @gabaelio @Alyenante Cary Grant, Liz Taylor, Colin Firth, Hugh Grant, Hugh Laurie, Vivien Leigh, Kate Winslet, Idri… -

ScreenWEEK - Cinema e Serie TV

sarà il protagonista di Bang! , un adattamento del fumetto di Matt Kindt e Wilfredo Torres, che sarà diretto da David Leitch . Il progetto è nato dalla partnership tra Netflix e Dark Horse ...... nuovo film diretto da Nikolai Arcel con Matthew McConaughey nei panni dell'Uomo in nero ein quelli di Roland Deschain. La pellicola è liberamente ispirata alla saga omonima di Stephen ... Beast: dietro le quinte ufficiale del film con Idris Elba Sarà Idris Elba il protagonista del film Bang!, un adattamento dell'omonimo fumetto che sarà diretto da David Leitch per Netflix. Idris Elba sarà il protagonista di Bang!, un adattamento del fumetto d ...L'attore John Boyega ha risposto alle voci che lo vedono come prossimo James Bond: gli è stato davvero proposto il ruolo