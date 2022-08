Icardi-Wanda Nara, è rottura tra i due! Le parole della showgirl (Di giovedì 4 agosto 2022) Wanda Nara e Mauro Icardi avrebbero intenzione di divorziare. Per i più vicini alle vicende della coppia, il fatto non risulterà così impensabile, ma questa volta è stata la stessa modella e imprenditrice a testimoniarlo. Stando a un audio reso pubblico dal programma argentino LAM, condotto da Ángel de Brito, Wanda Nara ha dichiarato: “Sono in Argentina perché sto organizzando le cose per il divorzio. Non ne posso più. Starò ancora qualche giorno e poi tornerò a prendere ciò che mi serve”. Icardi Wanda Divorzio A conferma di tutto ciò, negli ultimi giorni era emerso che la coppia fosse di nuovo in crisi, dopo lo scandalo che aveva coinvolto Eugenia La China Suarez circa un anno fa. Wanda Nara, ... Leggi su rompipallone (Di giovedì 4 agosto 2022)e Mauroavrebbero intenzione di divorziare. Per i più vicini alle vicendecoppia, il fatto non risulterà così impensabile, ma questa volta è stata la stessa moe imprenditrice a testimoniarlo. Stando a un audio reso pubblico dal programma argentino LAM, condotto da Ángel de Brito,ha dichiarato: “Sono in Argentina perché sto organizzando le cose per il divorzio. Non ne posso più. Starò ancora qualche giorno e poi tornerò a prendere ciò che mi serve”.Divorzio A conferma di tutto ciò, negli ultimi giorni era emerso che la coppia fosse di nuovo in crisi, dopo lo scandalo che aveva coinvolto Eugenia La China Suarez circa un anno fa., ...

