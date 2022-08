"I nostri dati su TikTok finiscono nelle mani delle spie della Cina?" (Di giovedì 4 agosto 2022) L'Unione europea chiarisca il modo in cui vengono trattati i dati degli utenti di TikTok e si assicuri che questi non finiscano in Cina per attività di spionaggio. È quanto chiedono alcuni eurodeputati in una interrogazione alla... Leggi su europa.today (Di giovedì 4 agosto 2022) L'Unione europea chiarisca il modo in cui vengono trattati idegli utenti die si assicuri che questi non finiscano inper attività di spionaggio. È quanto chiedono alcuni eurodeputati in una interrogazione alla...

infocamere : Il valore commerciale dei nostri dati. ??? Servono riforme “#privacy oriented” in tutti settori. Su @Agenda_Digitale… - thedarkmist : @_andrea_lisis Sacrosanto il suo diritto a chiedere la rimozione, così come il vostro (nostro) di chiedergli conto… - LuigiAssecasa : RT @LucillaMasini: Red Ronnie pensa che il distributore di benzina voglia rubare i suoi dati per tracciarlo. Certo, e dentro il casello aut… - SOLELUNA212 : RT @radionorba: I nostri cuori battono all’unisono più che mai. Grazie @Alan_Palmieri #elisabettagregoraci @PollioMariasole autori, regia,… - GiuntaFlavia : RT @radionorba: I nostri cuori battono all’unisono più che mai. Grazie @Alan_Palmieri #elisabettagregoraci @PollioMariasole autori, regia,… -