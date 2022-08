I missili sono finiti qui | altissima tensione Cina-Giappone | cosa sta succedendo

(Di giovedì 4 agosto 2022) "Cinquebalistici" lanciati dai militari cinesi durante le maxi manovre militari intorno a Taiwan "nella zona economica esclusiva" del. Lo scrive l'agenzia Kyodo che riferisce della denuncia del governo di Tokyo. Parole fin troppo chiare che lasciano intendere quanto sia ormai alta lanella regione di Taiwan che è pericolosamente vianche alle isole del. Tokyo guarda con apprensione alle mosse dellae di fatto non fa mistero dello stato di allerta in cui si trova il Paese per la reazione di Pechino alla visita di Nancy Pelosi sull'isola di Taiwan. "È un problema grave che riguarda la sicurezza nazionale del Paese e la sicurezza della popolazione", ha detto il ministro della Difesa di Tokyo, Nobuo ...

fattoquotidiano : I missili cinesi verso Taiwan assomigliano a una ‘prova di riconquista’ dell’isola. E sono un messaggio a Usa, Taip… - giuliapompili : La Cina sta facendo pericolosi giochi di guerra in territori che rivendica da anni illegittimamente. Compresa l’are… - stefaniaespos19 : @AnacletoOwl @swet49281678 @NicolaPorro #Russia ha firmato che l'Ucraina ha diritto a #Donbass e #Crimea nel 1994 a… - stefaniaespos19 : @infoitestero #Russia ha firmato che l'Ucraina ha diritto a #Donbass e #Crimea nel 1994 a #Budapest in cambio del p… - gianluca826 : RT @ultimenotizie: Cinque missili balistici lanciati dalla #Cina durante le maxi manovre militari intorno a #Taiwan sono finiti nella zona… -

Cinque di questibalisticicaduti nella zona economica esclusiva del Giappon e. Lo ha riferito il ministro della Difesa Nobuo Kishi, precisando che si è trattato del primo episodio del ...balistici lanciati dalla Cinaatterrati per la prima volta nella Zona economica esclusiva del Giappone. Lo ha dichiarato oggi il ministro della Difesa giapponese, Nobuo Kishi. 'Si ritiene ...La Cina ha deciso di lanciare i missili in risposta alla visita dagli Usa di Nancy Pelosi. Decisione di certo non presa di buon grado.Donetsk, missile russo alla fermata d'autobus: 8 civili morti. E in Nagorno-Karabakh, Mosca pronta a "stabilizzare" ...