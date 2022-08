I missili cinesi verso Taiwan assomigliano a una ‘prova di riconquista’ dell’isola. E sono un messaggio a Usa, Taipei e nazionalisti interni (Di giovedì 4 agosto 2022) sono iniziate le annunciate esercitazioni militari cinesi attorno a Taiwan, dovrebbero durare fino alle 12.00 di domenica, ora locale. Come posizionamento e intensità ricordano le esercitazioni a fuoco vivo che Pechino tenne durante la terza crisi dello Stretto di Formosa nel 1995-1996, ma questa volta le manovre riguardano sei zone che circondano completamente Taiwan, sono le più vicine all’isola a memoria d’uomo e sembrano una sorta di prova generale per dimostrare che, qualora volesse, l’Esercito Popolare di Liberazione potrebbe invaderla da tutti i lati. Insomma, per la prima volta si tratta di una simulazione della riconquista dell’isola, non di una semplice esercitazione militare. Di fatto, in questo momento, stiamo assistendo a una sorta di blocco aereo e navale di ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di giovedì 4 agosto 2022)iniziate le annunciate esercitazioni militariattorno a, dovrebbero durare fino alle 12.00 di domenica, ora locale. Come posizionamento e intensità ricordano le esercitazioni a fuoco vivo che Pechino tenne durante la terza crisi dello Stretto di Formosa nel 1995-1996, ma questa volta le manovre riguardano sei zone che circondano completamentele più vicine all’isola a memoria d’uomo e sembrano una sorta di prova generale per dimostrare che, qualora volesse, l’Esercito Popolare di Liberazione potrebbe invaderla da tutti i lati. Insomma, per la prima volta si tratta di una simulazione della riconquista, non di una semplice esercitazione militare. Di fatto, in questo momento, stiamo assistendo a una sorta di blocco aereo e navale di ...

