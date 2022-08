«I medici di tutto il mondo avrebbero consigliato a Pogba di fare l’intervento. Così si perde solo tempo» (Di giovedì 4 agosto 2022) Paul Pogba ha scelto la terapia conservativa: niente operazione risolutiva, altrimenti avrebbe dovuto rinunciare al Mondiale. tuttosport intervista il direttore sanitario dell’Isokinetic di Torino, Fabrizio Tencone, che in passato è stato anche responsabile del settore medico della Juventus. Nelle prossime cinque settimane Pogba riprenderà pian piano gli allenamenti, non dovrà sottoporsi a cure particolari. «Quel menisco è rotto e nessuna cura del mondo lo riaggiusterà. Rimarrà rotto. Tuttavia il pezzettino di menisco che si è staccato potrebbe iniziare a dare sempre meno fastidio e dolore a patto che, come si dice in gergo, non “incastri il inocchio” e non lo “mandi in blocco”. Vuol dire che il ginocchio è bloccato dentro perché il pezzettino rotto si incastra nell’articolazione: il giocatore sente di non riuscire a ... Leggi su ilnapolista (Di giovedì 4 agosto 2022) Paulha scelto la terapia conservativa: niente operazione risolutiva, altrimenti avrebbe dovuto rinunciare al Mondiale.sport intervista il direttore sanitario dell’Isokinetic di Torino, Fabrizio Tencone, che in passato è stato anche responsabile del settore medico della Juventus. Nelle prossime cinque settimaneriprenderà pian piano gli allenamenti, non dovrà sottoporsi a cure particolari. «Quel menisco è rotto e nessuna cura dello riaggiusterà. Rimarrà rotto. Tuttavia il pezzettino di menisco che si è staccato potrebbe iniziare a dare sempre meno fastidio e dolore a patto che, come si dice in gergo, non “incastri il inocchio” e non lo “mandi in blocco”. Vuol dire che il ginocchio è bloccato dentro perché il pezzettino rotto si incastra nell’articolazione: il giocatore sente di non riuscire a ...

