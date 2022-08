I malumori con Verdi e Sinistra Italiana e la mano tesa a Renzi. Parla Richetti (Azione) (Di giovedì 4 agosto 2022) Per Fratoianni e Bonelli, la parte Sinistra di quella che dovrebbe essere la coalizione costruita dai due main partner Letta e Calenda, ci sono aspetti indigeribili. L’agenda Draghi, che invece è diventata il vessillo di Azione, e i rigassificatori, sui quali sempre Azione ha espresso a più riprese pareri favorevoli. Con questi presupposti quella che si sta materializzando a Sinistra sembra tutt’altro che un’alleanza solida e coesa. Non solo. Proprio questa mattina, sul Quotidiano Nazionale, il leader di Sinistra Italiana Fratoianni ha fatto chiaramente intendere che, qualora non si dovesse trovare la quadra per stare assieme a Pd e Azione (il soggetto politico più ostile, nella prospettiva della Sinistra), è pronto a dialogare con Giuseppe Conte. E ... Leggi su formiche (Di giovedì 4 agosto 2022) Per Fratoianni e Bonelli, la partedi quella che dovrebbe essere la coalizione costruita dai due main partner Letta e Calenda, ci sono aspetti indigeribili. L’agenda Draghi, che invece è diventata il vessillo di, e i rigassificatori, sui quali sempreha espresso a più riprese pareri favorevoli. Con questi presupposti quella che si sta materializzando asembra tutt’altro che un’alleanza solida e coesa. Non solo. Proprio questa mattina, sul Quotidiano Nazionale, il leader diFratoianni ha fatto chiaramente intendere che, qualora non si dovesse trovare la quadra per stare assieme a Pd e(il soggetto politico più ostile, nella prospettiva della), è pronto a dialogare con Giuseppe Conte. E ...

