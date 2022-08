Gualtieri: “Il 15 ottobre via libera definitivo al piano rifiuti di Roma” (Di giovedì 4 agosto 2022) Roma – Sul piano rifiuti di Roma, presentato oggi, “daremo come termine per le osservazioni, dal 12 agosto al 30 settembre. Dal 30 settembre al 15 ottobre ci sara’ la fase di revisione delle osservazioni. Il piano definitivo sara’ quindi approvato con l’ordinanza del commissario straordinario, il 15 ottobre. Contestualmente saranno pubblicate le procedure di gara, per le manifestazioni di interesse di chi si vorra’ candidare a realizzare gli impianti”. E’ quanto ha detto il sindaco di Roma, Roberto Gualtieri (foto), presentando, in qualita’ di commissario straordinario di governo, il piano rifiuti per la Capitale, nella Sala delle Bandiere in Campidoglio. L'articolo L'Opinionista. Leggi su lopinionista (Di giovedì 4 agosto 2022)– Suldi, presentato oggi, “daremo come termine per le osservazioni, dal 12 agosto al 30 settembre. Dal 30 settembre al 15ci sara’ la fase di revisione delle osservazioni. Ilsara’ quindi approvato con l’ordinanza del commissario straordinario, il 15. Contestualmente saranno pubblicate le procedure di gara, per le manifestazioni di interesse di chi si vorra’ candidare a realizzare gli impianti”. E’ quanto ha detto il sindaco di, Roberto(foto), presentando, in qualita’ di commissario straordinario di governo, ilper la Capitale, nella Sala delle Bandiere in Campidoglio. L'articolo L'Opinionista.

