Grey’s Anatomy 19, Ellen Pompeo solo in 8 episodi della stagione (Di giovedì 4 agosto 2022) Grey’s Anatomy 19, Ellen Pompeo c’è solo in 8 episodi della stagione. Ellen Pompeo lascerà Grey’s Anatomy? Continuerà senza Meredith? Tvserial.it. Leggi su tvserial (Di giovedì 4 agosto 2022)19,c’èin 8lascerà? Continuerà senza Meredith? Tvserial.it.

aevthetics : Grey's Anatomy doveva fermarsi dopo la morte di voi sapete chi - backtowallz : Ma hanno intenzione di mandare avanti grey’s anatomy anche con la protagonista che comincia ad andarsene? Chiudete la baracca - iamexemi : Ecco perché non inizierò MAI a guardare Grey's Anatomy. 19 stagioni mai nella vita. - nargillidiluna : Grey’s Anatomy perde anche Meredith, ma quando chiudono la baracca? Tipo Don Matteo senza Don Matteo - FrancescaNevis : Non capisco perché portare ancora avanti «Grey’s Anatomy» quanto è chiaro come il sole che Ellen Pompeo ne ha piene le tasche. -