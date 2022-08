Gran Bretagna, esplosione di morti tra under 40 vaccinati e picchi di problemi cardiaci (Di giovedì 4 agosto 2022) Roma, 4 ago — Dalla Gran Bretagna arrivano dati inquietanti sulle numerose morti per infarti e «malori improvvisi» nella fascia d’età 18-39, in corrispondenza dell’inoculazione due o più dosi di vaccino anti-Covid; le stesse morti, rimaste senza risposta, registrate in Italia e oggetto di interrogazione parlamentare depositata da Claudio Borghi sulla quale è calata una cortina di imbarazzante silenzio da parte del ministro Speranza. morti improvvise tra vaccinati con due dosi in Gran Bretagna Secondo i dati forniti dall’Office for national statistics britannico e pubblicati da La Verità da gennaio 2021 a gennaio 2022, nella fascia d’eta? 18-39 anni, il tasso di mortalita? ogni 100.000 abitanti risulta quasi sempre piu? alto tra i ... Leggi su ilprimatonazionale (Di giovedì 4 agosto 2022) Roma, 4 ago — Dallaarrivano dati inquietanti sulle numeroseper infarti e «malori improvvisi» nella fascia d’età 18-39, in corrispondenza dell’inoculazione due o più dosi di vaccino anti-Covid; le stesse, rimaste senza risposta, registrate in Italia e oggetto di interrogazione parlamentare depositata da Claudio Borghi sulla quale è calata una cortina di imbarazzante silenzio da parte del ministro Speranza.improvvise tracon due dosi inSecondo i dati forniti dall’Office for national statistics britannico e pubblicati da La Verità da gennaio 2021 a gennaio 2022, nella fascia d’eta? 18-39 anni, il tasso di mortalita? ogni 100.000 abitanti risulta quasi sempre piu? alto tra i ...

