Golf, uno sport all'aria aperta che fa bene alla salute (Di giovedì 4 agosto 2022) Il Golf è la disciplina dell'anno, appassiona uomini e donne di ogni età ed è persino un elisir di lunga vita. La tendenza fitness della bella stagione è chiara, anzi chiarissima: il Golf, lo sport più praticato dell'anno. In realtà, la sua popolarità è in costante crescita già dall'anno scorso, quando, dopo lunghi mesi di lockdown, quarantene e isolamenti vari, abbiamo tutti risentito del mancato contatto con l'ambiente esterno e la natura. A confermare il successo crescente di questa bellissima disciplina è anche la Federazione Italiana Golf, che ha visto i tesserati superare nel 2021 quota 92mila, circa il 6% in più rispetto al 2020. Eppure, è risaputo che intorno a questo sport vi siano parecchi pregiudizi, molti dei quali assolutamente inverosimili. Si pensa che sia un'attività elitaria, molto ...

