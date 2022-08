Giustizia | Cartabia “Passaggio importante nell' interesse dei cittadini”

(Di giovedì 4 agosto 2022) ROMA (ITALPRESS) – “Ringrazio la Presidenza del Consiglio, tutti i ministri e tutte le forze politiche: l'approvazione di questo decreto legislativo è decisiva per assicurare il rispetto delle scadenze del Pnrr. E' unmoltodei”. La Ministra della, Marta, commenta così il via libera dal Cdm al decreto legislativo di attuazione della legge delega sulla riforma del processo penale. “Ora le Commissionidi Camera e Senato potranno formulare i loro pareri. E' motivo di grande soddisfazione che sui temi della, che riguardano tutti i, ci sia stata una così ampia condivisione. L'approvazione di questo decreto legislativo di ...

Il Consiglio dei Ministri, su proposta della Ministra dellaMarta, ha approvato, in esame preliminare, uno schema di decreto legislativo di attuazione della legge delega di riforma del processo penale, approvata dal Parlamento il 23 ...A causarne la liberazione sarebbe stato un errore burocratico - amministrativo sul quale ora anche la ministra dellaMartachiede di fare luce. La vicenda L'episodio si era ...E’ un passaggio molto importante nell’interesse dei cittadini”. La Ministra della Giustizia, Marta Cartabia, commenta così il via libera dal Cdm al decreto legislativo di attuazione della legge delega ...Insieme alla riforma del processo civile, approvata la scorsa settimana, infatti, e alle nuove misure sulla crisi d’impresa, da qualche settimana in vigore, l’intervento sul penale rappresenta un elem ...