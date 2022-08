Giro portieri: Meret va allo Spezia dopo l’arrivo di Kepa a Napoli, così la Lazio chiude Provedel (Di giovedì 4 agosto 2022) In Serie A è iniziato il più classico effetto domino del calciomercato. Tre squadre per tre portieri coinvolti che cambieranno maglia già nei prossimi giorni. Si parte dal Napoli, ormai ad un passo dall’acquisto di Kepa dal Chelsea, e per questo sempre più probabile l’addio di Alex Meret almeno per quanto riguarda la prossima stagione. Il portiere, che non aveva fatto mistero di voler cambiare area per avere maggiore continuità, è ad un passo dallo Spezia. Andrà in Liguria in prestito con diritto di riscatto, prima però dovrà rinnovare il suo contratto con il Napoli in scadenza nel 2023. Con questa cessione si libera la casella del secondo portiere in casa Napoli, che assicuratosi Kepa dovrà regalare a Luciano Spalletti un numero 12 ... Leggi su open.online (Di giovedì 4 agosto 2022) In Serie A è iniziato il più classico effetto domino del calciomercato. Tre squadre per trecoinvolti che cambieranno maglia già nei prossimi giorni. Si parte dal, ormai ad un passo dall’acquisto didal Chelsea, e per questo sempre più probabile l’addio di Alexalmeno per quanto riguarda la prossima stagione. Il portiere, che non aveva fatto mistero di voler cambiare area per avere maggiore continuità, è ad un passo d. Andrà in Liguria in prestito con diritto di riscatto, prima però dovrà rinnovare il suo contratto con ilin scadenza nel 2023. Con questa cessione si libera la casella del secondo portiere in casa, che assicuratosidovrà regalare a Luciano Spalletti un numero 12 ...

Luca94168976 : @WhatDoesFoxSay3 @dragonascente @Chiariello_CS Higuain 100 gol in 190 partite, reina uno dei migliori portieri del… - Ettore42332696 : - infoitsport : FLASH – Sky: “Si sblocca il giro di portieri: Provedel a un passo dalla Lazio, per lo Spezia…” - FilippoRubu00 : ??Si sta sbloccando il giro di portieri che coinvolgerà #Lazio e #Spezia. L’accordo trovato con la #Fiorentina per B… - Aquila6811 : RT @SOSFanta: ?? FLASH - Sky: 'Si sblocca il giro di portieri: #Provedel a un passo dalla #Lazio, per lo Spezia...' ? -