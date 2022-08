Giro di Polonia 2022 | risultati ed ordine d’arrivo sesta tappa | vince Arensman | Hayter nuovo leader della classifica

Leggi su sportface

(Di giovedì 4 agosto 2022) Ladeldiha visto il successo dell’olandese, con un crono pari a 17.40. Alle sue spalle, dopo gli 11,8 kmcronometro da Szaflary e Wierch Rusinski, si sono posizionati lo statunitense Sheffield e il britannico. Proprio quest’ultimo è divenuto ilgenerale, davanti ae a Bilbao. Tra gli azzurri settimo posto per Battistella, che ha chiuso la crono in 18.10, e ottava posizione per Sobrero, quarto ingenerale.(top ...