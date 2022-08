Giovanni Ciacci al Grande Fratello Vip dopo l’annuncio: “Sono sieropositivo”, arriverà la verità su Bianca Guaccero? (Di giovedì 4 agosto 2022) Giovanni Ciacci al Grande Fratello Vip. Lui è il primo concorrente ufficiale della nuova edizione del programma ma dopo l’annuncio che ufficializzava la sua presenza, ecco arrivarne un altro dalle pagine del settimanale Chi: “Sono sieropositivo”. Ciacci ci ha tenuto a precisare che adesso la vita dei sieropositivi è diversa grazie ai passi avanti fatti dalla medicina ma per alcune cose non vi è cura. Secondo quanto ha rivelato al settimanale (e siamo sicuri che queste cose le ribadirà anche nella casa) non tutti vivono questa cosa con normalità tanto da avanzare l’ipotesi che qualcuno, in passato, lo ha discriminato. Lo stilista ha parlato di una donna della tv che ha cercato di estrometterlo da un programma andando addirittura dal ... Leggi su optimagazine (Di giovedì 4 agosto 2022)alVip. Lui è il primo concorrente ufficiale della nuova edizione del programma mache ufficializzava la sua presenza, ecco arrivarne un altro dalle pagine del settimanale Chi: “”.ci ha tenuto a precisare che adesso la vita dei sieropositivi è diversa grazie ai passi avanti fatti dalla medicina ma per alcune cose non vi è cura. Secondo quanto ha rivelato al settimanale (e siamo sicuri che queste cose le ribadirà anche nella casa) non tutti vivono questa cosa con normalità tanto da avanzare l’ipotesi che qualcuno, in passato, lo ha discriminato. Lo stilista ha parlato di una donna della tv che ha cercato di estrometterlo da un programma andando addirittura dal ...

GrandeFratello : Si, vi sveliamo il primo concorrente ufficiale: Giovanni Ciacci è pronto a varcare la Porta Rossa di #GFVIP ??… - Michele35978010 : RT @Jesus66253584: Giovanni Ciacci: racconterò la mia sieropositività per curare l'ignoranza. Amo, lo stai facendo nel posto sbagliato e so… - GFNews4 : Si,vi sveliamo il primo concorrente ufficiale: Giovanni Ciacci è pronto per varcare la Porta Rossa di #GFVIP ??… - GFNews4 : #Repost @gfvipnews_ Giovanni Ciacci è l'ottavo concorrente ufficiale del GFVIP 7!? - FioreFio4 : RT @ImolaOggi: Giovanni Ciacci: “Sono sieropositivo, sarò al Grande fratello Vip. Con le cure, chi ha l’Hiv è come gli altri. Sarò nella ca… -