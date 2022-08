Giorgia Meloni, la leader di Fdi si prepara al tour dai leader europei (Di giovedì 4 agosto 2022) Sarà uno dei primi impegni da presidente del consiglio, se il centrodestra vincerà e se lei andrà a Palazzo Chigi. Si tratta del viaggio autunnale di Giorgia Meloni presso le... Leggi su ilmattino (Di giovedì 4 agosto 2022) Sarà uno dei primi impegni da presidente del consiglio, se il centrodestra vincerà e se lei andrà a Palazzo Chigi. Si tratta del viaggio autunnale dipresso le...

anto_galli4 : RT @Alex81G: Non votate Giorgia Meloni perchè è il peggio della politica, questa donna è molto furba, si è smarcata andando a fare una fint… - lasperanza54 : @Corriere «Ha tanti altri peccati»: Anzaldo e la battuta su Meloni. Bufera sul Tg1, poi le scuse. «Va rimossa»… - GuadagnoRaffae2 : RT @janavel7: Mi vuoi bene, Victor? Io tanto, Giorgia. Ma io di più, Victor (Dal telefilm horror Orban&Meloni) - Oli_oleaster : RT @cicciorosina: giorgia meloni prende le distanze dal fascismo: 'quando c'era mussolini i treni qualche volta arrivavano con due tre minu… - PieroSavaresi : RT @lucianocapone: Giorgia Meloni chiede a Salvini e Berlusconi di 'non fare promesse che non si possono mantenere', ma tra Quota 41 e mini… -