Giorgia Meloni, il "piano occulto": Lazio o Roma? L'ultimo delirio di Repubblica (Di giovedì 4 agosto 2022) Ammazza, che scoop. Dopo aver scoperto che la Meloni ha una sorella e si confida con lei, che da ragazzina era iscritta a una chat e si faceva chiamare Draghetta, ecco la riveLazione di Repubblica che ha sconvolto tifosi ed elettori: Meloni era laziale, anzi «lazialissima», e solo dopo è diventata Romanista. Prima aquilotta, poi lupacchiotta, e nel mezzo sempre draghetta. Testimonianza di un'incoerenza mostruosa, al contrario di Letta che è sempre stato una tigre. Insomma, Giorgia è come il Pippo Franco protagonista di quel film in cui si fingeva laziale pur essendo Romanista, per non far incazzare il suocero, lazialissimo. Ora è pure chiaro perché il partito di Giorgia si chiami Fratelli d'Italia: è il nome di un altro film con Massimo Boldi, ...

