Ginnastica, Italia in collegiale verso gli Europei: 7 azzurre a Brescia, la situazione delle Fate (Di giovedì 4 agosto 2022) Gli Europei 2022 di Ginnastica artistica andranno in scena a Monaco (Germania) dal 10 al 14 agosto per quanto concerne il settore femminile. L’Italia punta a essere grande protagonista in terra tedesca: il sogno è quello di vincere la gara a squadre e poi di puntare a qualche alloro a livello individuale, complice anche l’assenza forzata della Russia a causa del conflitto bellico. Le ragazze del DT Enrico Casella si trovano in collegiale a Brescia, dove rimarranno fino al prossimo 6 agosto. Tra un paio di giorni il tecnico scioglierà le riserve e ufficializzerà le convocazioni per la rassegna continentale. Al PalAlgeco sono al momento impegnate sette ragazze, due dovranno necessariamente restare a casa visto che al primo grande appuntamento internazionale della stagione (escludendo i Giochi del ... Leggi su oasport (Di giovedì 4 agosto 2022) Gli2022 diartistica andranno in scena a Monaco (Germania) dal 10 al 14 agosto per quanto concerne il settore femminile. L’punta a essere grande protagonista in terra tedesca: il sogno è quello di vincere la gara a squadre e poi di puntare a qualche alloro a livello individuale, complice anche l’assenza forzata della Russia a causa del conflitto bellico. Le ragazze del DT Enrico Casella si trovano in, dove rimarranno fino al prossimo 6 agosto. Tra un paio di giorni il tecnico scioglierà le riserve e ufficializzerà le convocazioni per la rassegna continentale. Al PalAlgeco sono al momento impegnate sette ragazze, due dovranno necessariamente restare a casa visto che al primo grande appuntamento internazionale della stagione (escludendo i Giochi del ...

Patcom15 : RT @CostanzaRdO: Che dite, scoperchiamo il vaso di Pandora delle violenze nello sport anche in Italia, specie se a danni di bambine e bambi… - MandyNabu : RT @CostanzaRdO: Che dite, scoperchiamo il vaso di Pandora delle violenze nello sport anche in Italia, specie se a danni di bambine e bambi… - palmacirulli : RT @CostanzaRdO: Che dite, scoperchiamo il vaso di Pandora delle violenze nello sport anche in Italia, specie se a danni di bambine e bambi… - CostanzaRdO : RT @CostanzaRdO: Che dite, scoperchiamo il vaso di Pandora delle violenze nello sport anche in Italia, specie se a danni di bambine e bambi… - isudaobile : RT @CostanzaRdO: Che dite, scoperchiamo il vaso di Pandora delle violenze nello sport anche in Italia, specie se a danni di bambine e bambi… -