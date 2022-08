Ginnastica artistica | Europei 2022 | Vanessa Ferrari non ci sarà Quando torna la regina azzurra | obiettivo Parigi 2024

Leggi su oasport

(Di giovedì 4 agosto 2022)ha festeggiato da un paio di giorni il primo anniversario della medaglia d’argento conquistata alle Olimpiadi di Tokyo 2020. La Farfalla di Orzinuovi aveva eseguito l’esercizio della vita sulle note di “Con te partirò”, emozionando tutti gli appassionati e convincendo i giudici con una prova semplicemente memorabile e capace di toccare le corde dell’animo. La bresciana era stata impeccabile sulla pedana della capitale giapponese, riuscendo a mettere le mani su quel tanto agognato alloro a cinque cerchi dopo gli amari quarti posti di Londra 2012 e Rio 2016. La Finale al corpo libero resta anche l’ultima apparizione in gara da parte dell’allieva di Enrico Casella.si è infatti concessa un po’ riposo e poi èta in palestra ad allenarsi, ma non l’abbiamo più vista in ...