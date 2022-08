Gianni Morandi confessa il retroscena del passato: aveva solo 13 anni (Di giovedì 4 agosto 2022) Gianni Morandi confessa la sua più grande emozione: era solo un bambino quando per la prima volta si è esibito su quel palco. Era un ragazzino quando ha iniziato a cantare in giro per i locali della sua zona. Nonostante i suoi 77 anni il cantante sembra sempre un “eterno ragazzo”: non solo la sua forma fisica invidiabile, ma anche la sua inesauribile energia, sembrano non cambiare mai. Gianni ha sempre amato esibirsi per il suo pubblico e non ha mai smesso, nonostante abbia iniziato quando era davvero piccolo. foto AnsaMorandi è originario di Monghidoro, in provincia di Bologna, paese dove tutt’ora vive insieme alla moglie Anna. I due sono felicissimi di abitare nella loro splendida casa in mezzo ... Leggi su chenews (Di giovedì 4 agosto 2022)la sua più grande emozione: eraun bambino quando per la prima volta si è esibito su quel palco. Era un ragazzino quando ha iniziato a cantare in giro per i locali della sua zona. Nonostante i suoi 77il cantante sembra sempre un “eterno ragazzo”: nonla sua forma fisica invidiabile, ma anche la sua inesauribile energia, sembrano non cambiare mai.ha sempre amato esibirsi per il suo pubblico e non ha mai smesso, nonostante abbia iniziato quando era davvero piccolo. foto Ansaè originario di Monghidoro, in provincia di Bologna, paese dove tutt’ora vive insieme alla moglie Anna. I due sono felicissimi di abitare nella loro splendida casa in mezzo ...

RaffaeleMelis2 : @riotta Ma è la stessa eccellenza ingegneristica del Morandi ? Forse dovremmo limitarci ad essere un popolo di navi… - c_mooupsj : non io che sogno che dovevo trovare un biglietto per il concerto di Gianni Morandi, era anche il suo compleanno qui… - alex63roy : @NRegimenti @YouTube Io la prima volta l'ho visto in concerto a Mantova la seconda volta a Bologna con Ron poi anc… - GammaStereoRoma : Gianni Morandi - Tu che m'hai preso il cuor - __Jandoo : Gianni Morandi quando non stai andando forte -