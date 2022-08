GfVip, la protagonista vittima di un furto: il gesto lascia tutti senza parole (Di giovedì 4 agosto 2022) Un nome che abbiamo visto all’intento del GfVip, oggi è la protagonista di una notizia sconcertante. Ecco il furto ai suoi danni Una delle protagoniste della scorsa edizione del Grande Fratello Vip ha trascorso delle ore alquanto spiacevoli. Proprio lei, durante la sua vacanza, è stata derubata inaspettatamente. Ma cosa è successo? E, sopratutto, a chi? Sophie Codegoni, una delle protagoniste del GfVip 6 mentre era in vacanza a Palma di Maiorca è stata inaspettatamente derubata. La ragazza ormai è molto nota al pubblico e molto apprezzata, soprattutto per l’amore che mostra costantemente nei confronti del fidanzato Alessandro Basciano. I “Basciagoni’, così vengono definiti da tutti i fan, sono entrati nel cuore del pubblico tanto è vero che vengono seguiti costantemente e in ... Leggi su kronic (Di giovedì 4 agosto 2022) Un nome che abbiamo visto all’intento del, oggi è ladi una notizia sconcertante. Ecco ilai suoi danni Una delle protagoniste della scorsa edizione del Grande Fratello Vip ha trascorso delle ore alquanto spiacevoli. Proprio lei, durante la sua vacanza, è stata derubata inaspettatamente. Ma cosa è successo? E, sopratutto, a chi? Sophie Codegoni, una delle protagoniste del6 mentre era in vacanza a Palma di Maiorca è stata inaspettatamente derubata. La ragazza ormai è molto nota al pubblico e molto apprezzata, soprattutto per l’amore che mostra costantemente nei confronti del fidanzato Alessandro Basciano. I “Basciagoni’, così vengono definiti dai fan, sono entrati nel cuore del pubblico tanto è vero che vengono seguiti costantemente e in ...

delianondellaca : vorrei ricordare a soleil questo momento perché sicuramente è stata protagonista per volere del gfvip stesso e sicu… - Kingofabio : @Iperborea_ I ruoli sono giusti per entrambi, ma passare da protagonista del gfvip indiscussa, a condurre il Gf vip… - Simonebattist2 : RT @Solearmy22: Chiaramente la clip si apre con l unica e vera protagonista @Soleil_stasi ???? e punto ???? #SoleArmy #gfvip - Giusy178137351 : RT @dana_serra: Moltissimi contenuti di Lulú al GFVIP per dimostrare che lei è UNIQUE e verrà ricordata sempre come LULÚ : sempre protagoni… - RealGossipland : Giulia Salemi sarà protagonista anche della prossima edizione del Gfvip7 con un ruolo inedito DETTAGLI QUI… -