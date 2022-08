GF Vip 7, chi non ha accettato il ruolo da gieffino: Tommaso Stanzani, Pirlo e Sgarbi Jr (Di giovedì 4 agosto 2022) La macchina del GF Vip ha iniziato a scaldare i motori, in vista del ritorno sul piccolo schermo, previsto per il 19 settembre. Al nuovo debutto manca poco, pertanto sul web e sui principali portali di gossip, negli ultimi giorni hanno preso voce i rumor sui Vip che potrebbero varcare la porta rossa, e sui personaggi noti che invece avrebbero detto ”No” alla proposta di Alfonso Signorini. Dopo vari colloqui avrebbero avvallato la possibilità di diventare dei Vipponi: il ballerino Tommaso Stanzani, e i figli d’arte Nicolò Pirlo ed Evelina Sgarbi. GF Vip 7, aggiornamenti sui Vipponi Di giorno in giorno si allunga sempre di più la lista dei Vip che avrebbero detto ‘no’ al GF VIP . L’ex ballerino di Amici, Tommaso Stanzani ha rivelato di aver svolto un colloquio con la produzione, ma di ... Leggi su pianetadonne.blog (Di giovedì 4 agosto 2022) La macchina del GF Vip ha iniziato a scaldare i motori, in vista del ritorno sul piccolo schermo, previsto per il 19 settembre. Al nuovo debutto manca poco, pertanto sul web e sui principali portali di gossip, negli ultimi giorni hanno preso voce i rumor sui Vip che potrebbero varcare la porta rossa, e sui personaggi noti che invece avrebbero detto ”No” alla proposta di Alfonso Signorini. Dopo vari colloqui avrebbero avvallato la possibilità di diventare dei Vipponi: il ballerino, e i figli d’arte Nicolòed Evelina. GF Vip 7, aggiornamenti sui Vipponi Di giorno in giorno si allunga sempre di più la lista dei Vip che avrebbero detto ‘no’ al GF VIP . L’ex ballerino di Amici,ha rivelato di aver svolto un colloquio con la produzione, ma di ...

GiusGiuliani : @ProfMBassetti Ci sono i casting per il grande fratello vip. Ne approfitti, e dia il camice ha chi è più degno di indossarlo . ??. - IlaEf : 2. Sto ancora cercando di capire la logica secondo cui chi ha comprato il biglietto Regular si siede davanti a chi… - TommyBrain : RT @ImolaOggi: Giovanni Ciacci: “Sono sieropositivo, sarò al Grande fratello Vip. Con le cure, chi ha l’Hiv è come gli altri. Sarò nella ca… - tiscalinotizie : Giovanni Ciacci si racconta in un'intervista esclusiva a 'Chi': 'Sono sieropositivo e farò il Grande Fratello Vip.… - DeodatoRibeira : RT @liliaragnar: Giovanni Ciacci: “Sono sieropositivo, sarò al Grande fratello Vip. Con le cure, chi ha l’Hiv è come gli altri. Sarò nella… -