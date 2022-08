Germania: in fiamme il bosco Grunewald di Berlino (Di giovedì 4 agosto 2022) E' in fiamme il bosco Grunewald di Berlino, nella parte occidentale della città. L'incendio, riportano i media, è stato provocato da numerose esplosioni in un deposito di munizioni ed esplosivi della ... Leggi su notizie.tiscali (Di giovedì 4 agosto 2022) E' inildi, nella parte occidentale della città. L'incendio, riportano i media, è stato provocato da numerose esplosioni in un deposito di munizioni ed esplosivi della ...

Agenzia_Ansa : Germania, in fiamme il bosco Grunewald di Berlino, nella parte occidentale della città. L'incendio è stato provocat… - GiaPettinelli : In fiamme in Germania il bosco Grunewald di Berlino - Mondo - ANSA - claudia_b66 : RT @Agenzia_Ansa: Germania, in fiamme il bosco Grunewald di Berlino, nella parte occidentale della città. L'incendio è stato provocato da n… - Frankf1842 : RT @Agenzia_Ansa: Germania, in fiamme il bosco Grunewald di Berlino, nella parte occidentale della città. L'incendio è stato provocato da n… - StefaniaFalone : RT @dukana2: #CambiamentiClimatici da #trivelle (vedi #Basilicata) ??Bruciano i boschi della #Germania: la difficoltà a spegnere le fiamme… -