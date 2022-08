Georginio Wijnaldum alla Roma: la perla di un mercato che ribalta la narrazione giallorossa. Adesso tocca a Mourinho (Di giovedì 4 agosto 2022) Nessuno racconta più bugie del calcio estivo. Perché il pallone d’agosto ha l’oscuro potere di trasformare le suggestioni in obiettivi, le allucinazioni collettive in certezze. A Roma è stato così per quasi due decenni. Un popolo generoso che si è riunito giubilante per salutare i sarcofagi di Adriano e di Pastore, che ha creduto alla riedificazione di Zemanlandia, che ha riposto fiducia nel cartello sul quale Monchi aveva scritto “Qui non si vende, se gana“. Vent’anni passati con i sogni estivi che arrivavano all’autunno già decomposti. O peggio ancora, trasformati in incubi orrorosi dal gol di Pazzini o da quello di Ibrahimovic a Parma. Una favola al contrario che è diventata una maledizione. Per mandarla in frantumi c’è voluto l’esorcismo di José Mourinho, l’uomo che aveva annunciato di venire subito dopo Dio. L’Europa Conference ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di giovedì 4 agosto 2022) Nessuno racconta più bugie del calcio estivo. Perché il pallone d’agosto ha l’oscuro potere di trasformare le suggestioni in obiettivi, le allucinazioni collettive in certezze. Aè stato così per quasi due decenni. Un popolo generoso che si è riunito giubilante per salutare i sarcofagi di Adriano e di Pastore, che ha credutoriedificazione di Zemanlandia, che ha riposto fiducia nel cartello sul quale Monchi aveva scritto “Qui non si vende, se gana“. Vent’anni passati con i sogni estivi che arrivavano all’autunno già decomposti. O peggio ancora, trasformati in incubi orrorosi dal gol di Pazzini o da quello di Ibrahimovic a Parma. Una favola al contrario che è diventata una maledizione. Per mandarla in frantumi c’è voluto l’esorcismo di José, l’uomo che aveva annunciato di venire subito dopo Dio. L’Europa Conference ...

marcoconterio : ?????? In arrivo Georginio Wijnaldum dal #PSG e fuori Jordan Veretout in casa #Roma ???? ???? Trattativa tra i gialloros… - AlfredoPedulla : La #Roma tra #Georginio e ?? per altri due super colpi. La #Lazio mai in lizza per #Belotti che ha in #Mourinho un e… - marcoconterio : ?????? #Roma e #PSG vicini all'intesa per Georginio Wijnaldum: prestito con obbligo di riscatto vincolato al raggiungi… - Dondolino72 : RT @lUltimoUomo: Wijnaldum arriva a Roma per riprendersi la Nazionale e dimostrare che l'ultima stagione al PSG è stata solo un caso. http… - ArenaSportiva1 : ?? Georginio #Wijnaldum sarà a Roma nelle prossime ore, visite mediche venerdì mattina, dopodiché verrà ufficializza… -