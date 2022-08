Gemma Galgani | indiscrezione clamorosa | nuovo ritocco per la dama di UeD?

(Di giovedì 4 agosto 2022) Arriva un’su: ladiha fatto unestetico? Cosa potrebbe essere successo. Non solo manca pochissimo al GF Vip – anche se sembrerebbe essersi diffusa una bruttissima notizia in merito alla sua data di partenza – ma anche il ritorno di Uomini e donne non scherza mica. L'articolo è apparso nella sua versione originale sul sito SoloGossip.it.

ParliamoDiNews : Uomini e Donne, Giorgio Manetti spietato contro Gemma Galgani/ `I ritocchini li lascio a chi…` #GemmaGalgani… - infoitcultura : Uomini e Donne, Giorgio Manetti spietato contro Gemma Galgani/ 'I ritocchini li lascio a chi…' - infoitcultura : Uomini e Donne, Gemma Galgani ha ceduto ai ritocchini? La frecciata di Giorgio Manetti - infoitcultura : Uomini e Donne, Gemma Galgani ammette tutta la verità su Giorgio: 'Non stavo mai a...' - infoitcultura : Gemma Galgani di U&D, la notizia improvvisa lascia i fan sotto choc: “Addio” -

A celebrare le nozze potrebbe essere proprio, protagonista del Trono Over di Uomini e Donne. Una pioggia di likes e messaggi di affetto ha invaso il post condiviso sui social. Non ...Non da meno anche il ruolo di Pinuccia Della Giovanna che, di fatto, 'andrà a sostituire nelle dinamiche quello che per anni è stato il ruolo di, più volte Tina Cipollari ha reso la ...Arriva un'indiscrezione clamorosa su Gemma Galgani: la dama di UeD ha fatto un nuovo ritocco estetico Cosa potrebbe essere successo.Uomini e Donne, Giorgio Manetti torna a parlare di Gemma. E le sue parole non sono di certo lusinghiere. Che cosa ha detto l’ex protagonista della ...