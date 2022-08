Gazprom contro le sanzioni occidentali: “Ci impediscono di ricevere la turbina per riattivare il Nord Stream 1”. L’ira di Berlino: “Mosca blocca i flussi di gas” (Di giovedì 4 agosto 2022) A causa delle sanzioni occidentali, la Russia non riesce a entrare in possesso della turbina per necessaria per riattivare il Nord Stream 1: a riferirlo, è Gazprom. Le dichiarazioni del colosso del gas hanno indispettito Berlino che ha accusato Mosca di bloccare volontariamente le forniture verso la Germania. Gazprom contro Berlino: “Le sanzioni bloccano la turbina per riattivare il Nord Stream 1” Aumentano sempre di più le tensioni in campo energetico tra la Russia e la Germania. Gazprom, il colosso statale del gas russo, ha affermato che la ... Leggi su lanotiziagiornale (Di giovedì 4 agosto 2022) A causa delle, la Russia non riesce a entrare in possesso dellaper necessaria peril1: a riferirlo, è. Le dichiarazioni del colosso del gas hanno indispettitoche ha accusatodire volontariamente le forniture verso la Germania.: “Leno laperil1” Aumentano sempre di più le tensioni in campo energetico tra la Russia e la Germania., il colosso statale del gas russo, ha affermato che la ...

Renato65497671 : Altro autogol? Gazprom contro Berlino: “Le sanzioni bloccano la turbina per riattivare il Nord Stream 1”… - XanTheProscrito : RT @ConfrontoDem: Kiev contro Schroeder: «Servo dello zar Putin». L’ex cancelliere tedesco in pressing per Gazprom: gelo del Cremlino https… - ConfrontoDem : Kiev contro Schroeder: «Servo dello zar Putin». L’ex cancelliere tedesco in pressing per Gazprom: gelo del Cremlino - massimo_tw : RT @gonufrio: Ai seguaci del kazzaro dell’atomo, che accosta Greenpeace a Gazprom su Tinder, va ricordata la campagna contro la piattaforma… - TonyFiducia : @WALTERsin23 @gicantas @hystrionico1984 @drsmoda2 Gazprom possiede il 49% contro il 51% di Sonatrach nella gestione… -