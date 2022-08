Gas Italia, Cingolani: “Stoccaggio verso il 90% per inizio inverno” (Di giovedì 4 agosto 2022) (Adnkronos) – “L’attuale trend di Stoccaggio, cioè di creazione delle riserve, procede secondo la curva ideale che ci deve portare ad avere il 90% degli stoccaggi, almeno, per l’inizio della stagione fredda. Abbiamo garantito in questo momento quantità nell’ordine di 80-90 milioni di mc al giorno”. Così il ministro per la Transizione ecologica Roberto Cingolani in occasione della conferenza stampa a seguito del Consiglio dei ministri di oggi. Lo Stoccaggio di gas è “in linea con gli obiettivi” e “ha avuto una accelerazione importante grazie all’operazione che il Gse fa, da stazione appaltante unica, e al contributo di Snam. C’è un rallentamento da parte di altri Paesi e in realtà una nostra accelerazione”. “Abbiamo un piano di risparmio gas che è molto semplice – spiega – ogni 8 Gw di rinnovabili risparmiamo 2 ... Leggi su italiasera (Di giovedì 4 agosto 2022) (Adnkronos) – “L’attuale trend di, cioè di creazione delle riserve, procede secondo la curva ideale che ci deve portare ad avere il 90% degli stoccaggi, almeno, per l’della stagione fredda. Abbiamo garantito in questo momento quantità nell’ordine di 80-90 milioni di mc al giorno”. Così il ministro per la Transizione ecologica Robertoin occasione della conferenza stampa a seguito del Consiglio dei ministri di oggi. Lodi gas è “in linea con gli obiettivi” e “ha avuto una accelerazione importante grazie all’operazione che il Gse fa, da stazione appaltante unica, e al contributo di Snam. C’è un rallentamento da parte di altri Paesi e in realtà una nostra accelerazione”. “Abbiamo un piano di risparmio gas che è molto semplice – spiega – ogni 8 Gw di rinnovabili risparmiamo 2 ...

