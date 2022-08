Fratoianni: "Alleanza che abbia al centro agenda Draghi non la riteniamo utile in questo momento" (Di giovedì 4 agosto 2022) Roma 4 agosto 2022 "L'idea di un'Alleanza che abbia al centro l'agenda Draghi non la riteniamo utile in questo momento, noi abbiamo messo al centro le priorità del Paese come la crisi ambientale e ... Leggi su notizie.tiscali (Di giovedì 4 agosto 2022) Roma 4 agosto 2022 "L'idea di un'cheall'non lain, noimo messo alle priorità del Paese come la crisi ambientale e ...

ivanscalfarotto : @lorepregliasco Ma che vuol dire “alleanza tecnica”, Lorenzo? Se sono in coalizione e nel collegio in cui sono cand… - MFabris2013 : Fratoianni spinge per il Pd ma è scontro dentro Sinistra Italiana: 'M5S più vicino a noi'. Ditemi che senso ha una… - PivaEdoardo : ecco fatto addio - GustavoMichele6 : RT @AGTW_it: «Abbiamo ribadito che consideriamo l'idea che un'alleanza che veda al centro l'agenda #Draghi è per noi impraticabile» lo dice… - npaoser : RT @CremaschiG: Se ho ben capito ci sarà un patto #LettaCalenda e un altro patto Letta Fratoianni, poi però tutti mettono assieme le poltr… -