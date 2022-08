Francesco Montanari: "Sulla separazione con Andrea Delogu c'è stato del gossip da quattro soldi" (Di giovedì 4 agosto 2022) Incontriamo Francesco Montanari al Saturnia Film Festival, nel cuore della Toscana, dove ha ricevuto il premio come Migliore attore dell'anno, in attesa di vederlo in azione su Sky nella nuova serie "... Leggi su spettacoli.tiscali (Di giovedì 4 agosto 2022) Incontriamoal Saturnia Film Festival, nel cuore della Toscana, dove ha ricevuto il premio come Migliore attore dell'anno, in attesa di vederlo in azione su Sky nella nuova serie "...

simo_montanari : RT @polasein500cc: E ti ridevi alòra e ridevo anca mi come ride i putèi a ’na festa Francesco Sassetto Ritratto femminile ?? Paolo Monti (… - brighi3D : RT @2019libertas: Antonio Francesco Lascala, 56 Rosina Barbaro, 58 Irene Breton, 61 Pietro Galassi, 66 Lidia Olla, 67 Maria Idria Avati, 80… - manu3110 : @Valenti40905251 Lino mi piace a teatro visto 2 volte ma le sue serie in tv ammetto non ho visto nulla. L’unico att… - Chiaserotti : RT @davidallegranti: Dal Fatto di oggi, a firma Tomaso Montanari e Francesco Pallante: a destra c’è il fascismo, per batterlo servono due a… - matteo_dec : RT @2019libertas: Antonio Francesco Lascala, 56 Rosina Barbaro, 58 Irene Breton, 61 Pietro Galassi, 66 Lidia Olla, 67 Maria Idria Avati, 80… -