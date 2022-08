Frammenti di un razzo SpaceX cadono in Australia

(Di giovedì 4 agosto 2022) Un monolite nero spunta in mezzo al nulla. Niente di alieno, ma tecnologia al 100% umana, precisamente quella dia cui questi detriti appartengono. La scena più celebre di "2001 Odissea nello ...

L'agenzia spaziale australiana ha confermato che si tratta diprecipitati dopo una missione Space X, pezzi persi dalla Crew - 1 al rientro sulla Terra, nel 2021 e piombati sulla Terra il 9 ...Tra l'altro alcuni deiavevano ancora il numero di serie visibile. 'Sono un agricoltore... Solo pochi giorni fa i detriti di uncinese in caduta incontrollata si sono riversati nell'...Milano, 4 ago. (askanews) - Un monolite nero spunta in mezzo al nulla. Niente di alieno, ma tecnologia al 100% umana, precisamente quella di SpaceX ...Parte di razzo spaziale Falcon 9 di SpaceX, utilizzato per lanciare la missione Crew-1 alla fine del 2020, è rientrato all'inizio del mese di luglio 2022 nella zona meridionale dell'Australia lasciand ...