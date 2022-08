Foto anteprima dell’iPhone 14 Pro con tacca a forma di lettera

(Di giovedì 4 agosto 2022) L’iPhone 14 Pro si svela in una prima immagine indel suo pannello frontale. Il noto leaker Ice Universe ha appena condiviso unadal suo profilo Twitter che ritrarrebbe proprio questa componente hardware del futuro melafonino di punta del 2022. Considerando l’autorevolezza del tipster, possiamo stare abbastanza certi di essere al cospetto di materiale originale o comunque incredibilmente verosimile a quello che toccheremo con mano tra qualche settimana. Cosa possiamo evincere Considerando che abbiamo davanti ai nostri occhi solo il pannello frontale dei futuri iPhone 14 Pro, su cosa possiamo ragionare? Lo stesso Ice Universe punta a darci conferma della(o notch come dir si voglia) del tutto nuova per i malafonini di punta di questo 2022. Non più un singolo foro o un’apertura dalla...

Artzame1 : E comunque stavolta i miei complimenti ai redattori di @repubblica per essere riusciti a scegliere una foto orrenda… - Xeno_T_ita : 220715~ #Navinci Instagram update 'URBAN BREAK 2022 C'è una mostra di Heejin che mi ispira e mi conforta sempre! Se… - giocarmon : *-* La versione ebook del libro Se il nero fosse bianco a soli 3,99 € -- Composizione, sintassi, tecnica fotograf… - darkviolin : RT @La_Lettura: .@UteLempersMusic: «Solo musica libera, ma libera veramente». La cantante (ma anche attrice, danzatrice, autrice) tedesca i… - TashaRe59109405 : RT @AntodifioreOff: Piccola anteprima ???? foto completa su: -

OptiMagazine

... Pixel 7 e Pixel 7 Pro, sono stati svelati innel corso del Google I/O 2022, mostrando un design nel segno della continuità rispetto agli attuali Pixel 6 e Pixel 6 Pro (in) ma che si ...Il raffreddamento del nuovo mandrino CSC riduce di un ulteriore 80% i brevi tempi di rodaggio del mandrino portautensili del centro di lavoro Kern Micro HD. Nelladi: I nuovi ugelli di raffreddamento, opzionalmente integrabili, possono adattarsi automaticamente al centro dell'utensile. Questo protegge gli utensili e ne aumenta la resistenza. ... Foto anteprima dell’iPhone 14 Pro con tacca a forma di lettera Partecipato e suggestivo l’evento conclusivo del contest. Walter Pulignano: Un’ulteriore tappa per cercare di creare una nuova coscienza ambientale. Cori ...Una rivelazione fatta in anteprima ad un tifoso, così Matias Vecino ha voluto far sapere quale sarà il suo numero di maglia alla Lazio. Il centrocampista, in Paideia per le ...