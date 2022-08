Forza Italia Sannio: aderisce l’assessore Annibale Genovese di Pannarano (Di giovedì 4 agosto 2022) Tempo di lettura: < 1 minutol’assessore comunale di Pannarano, Annibale Genovese e titolare della locale farmacia del centro caudino, si iscrive a Forza Italia. Genovese è titolare delle deleghe all’Urbanistica, ai Lavori Pubblici e alla Sanità ed è il primo degli eletti delle due ultime consultazioni elettorali. La decisione si è determinata stamane, alla presenza del Commissario Provinciale, Francesco Maria Rubano e del Commissario di Benevento Città, Lucio Lonardo. “Non ci fermiamo mai. Un ulteriore e qualificato ingresso, quello dell’assessore Annibale Genovese, che rappresenta un forte riscontro di crescita, ormai quotidiana, del nostro partito nel Sannio. Con l’amico Lucio Lonardo, ... Leggi su anteprima24 (Di giovedì 4 agosto 2022) Tempo di lettura: < 1 minutocomunale die titolare della locale farmacia del centro caudino, si iscrive aè titolare delle deleghe all’Urbanistica, ai Lavori Pubblici e alla Sanità ed è il primo degli eletti delle due ultime consultazioni elettorali. La decisione si è determinata stamane, alla presenza del Commissario Provinciale, Francesco Maria Rubano e del Commissario di Benevento Città, Lucio Lonardo. “Non ci fermiamo mai. Un ulteriore e qualificato ingresso, quello del, che rappresenta un forte riscontro di crescita, ormai quotidiana, del nostro partito nel. Con l’amico Lucio Lonardo, ...

