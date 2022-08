Forza Italia, i consiglieri di Napoli Guangi e Savastano smentiscono passaggio con Calenda (Di giovedì 4 agosto 2022) “La nostra storia è pienamente radicata con Silvio Berlusconi e Forza Italia. Come abbiamo ribadito anche nella giornata di ieri siamo interessati al consolidamento e alla crescita di Forza Italia a Napoli e in Campania”. Lo affermano in una nota di Forza Italia della Campania Iris Savastano e Salvatore Guangi consiglieri comunali di Napoli di Forza Italia. I due smentiscono quindi un loro possibile passaggio ad Azione di Calenda. L'articolo proviene da Ildenaro.it. Leggi su ildenaro (Di giovedì 4 agosto 2022) “La nostra storia è pienamente radicata con Silvio Berlusconi e. Come abbiamo ribadito anche nella giornata di ieri siamo interessati al consolidamento e alla crescita die in Campania”. Lo affermano in una nota didella Campania Irise Salvatorecomunali didi. I duequindi un loro possibilead Azione di. L'articolo proviene da Ildenaro.it.

