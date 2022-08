Fondi | sequestrate 24 tonnellate di olio lubrificante | denunciati sette imprenditori

(Di giovedì 4 agosto 2022) Sono state24didi contrabbando usate per motori e autoricambi non conformi agli standard di sicurezza. Dall’attività illecita, poi, sono stati trovati oltre 20.000 euro, tutti prontamente sequestrati. Le dinamiche Le indagini sono iniziate nel mese di Febbraio da parte dei Finanzieri della Compagnia di. Stavano facendo dei normali controlli economici del territorio quando hanno intercettato qualcosa che non andava. In un parcheggio isolato nel comune di, gli indagati erano impegnati in un’operazione di trasporto di olii lubrificanti ed additivi da un autoarticolato con targa straniera ad alcuni mezzi pensanti. Immediato l’intervento delle Fiamme Gialle che ha potuto accertare che i prodotti trasportati erano, tutti, sprovvisti di ...

Il Corriere della Città

