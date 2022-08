Fiumicino, personale e mezzi di soccorso “abbandonati”: la rovente estate dell’Ares 118 (Di giovedì 4 agosto 2022) Fiumicino -Svolgono un lavoro più che prezioso per il territorio, eppure il personale sanitario dell’Ares 118 con sede a nella cittadina aeroportuale di Fiumicino sembra essere abbandonato a se stesso. Infatti, il locale di via Coni Zugna, dove sorge la postazione dell’Ares 118, è in comodato d’uso alla Asl Roma 3 e da circa un mese chi vi lavora è costretto a farlo in un ambiente che non si potrebbe proprio definire ottimale. I condizionatori sono fuori uso e il locale, situato al piano terra, è coperto da un terrazzo esposto sempre al sole. La temperatura interna ha raggiunto anche punte di 35 gradi (anche di notte stando al racconto dei soccorritori). Un ambiente invivibile che non garantisce il benessere lavorativo (molto importante per chi, h24, si precipita da una parte all’altra della città per ... Leggi su ilfaroonline (Di giovedì 4 agosto 2022)-Svolgono un lavoro più che prezioso per il territorio, eppure ilsanitario118 con sede a nella cittadina aeroportuale disembra essere abbandonato a se stesso. Infatti, il locale di via Coni Zugna, dove sorge la postazione118, è in comodato d’uso alla Asl Roma 3 e da circa un mese chi vi lavora è costretto a farlo in un ambiente che non si potrebbe proprio definire ottimale. I condizionatori sono fuori uso e il locale, situato al piano terra, è coperto da un terrazzo esposto sempre al sole. La temperatura interna ha raggiunto anche punte di 35 gradi (anche di notte stando al racconto dei soccorritori). Un ambiente invivibile che non garantisce il benessere lavorativo (molto importante per chi, h24, si precipita da una parte all’altra della città per ...

ilfaroonline : Fiumicino, personale e mezzi di soccorso “abbandonati”: la rovente estate dell’Ares 118 - lavorofacile : Ikea cerca personale per nuovo store di prossima apertura a Fiumicino. - Paoloboi69 : RT @Agenzia_Ansa: Caos negli aeroporti tedeschi per lo sciopero di terra del personale Lufthansa, cancellati mille voli. A Fiumicino cancel… - marketingpmi : @CarloCalenda @coldiretti Ad es negli ultimi 5 anni, tra le varie cose progettate e realizzate o in via realizzazio… - marketingpmi : @CarloCalenda @coldiretti Un buon intervento, bravo. Solo una cosa non mi torna: quando dici che i comuni non sono… -