Finale di Champions, uno studio legale valuta un’azione legale contro la Uefa per i tifosi del Liverpool (Di giovedì 4 agosto 2022) Secondo quanto scrive il Guardian, uno studio legale britannico sta cercando il modo di intentare un’azione legale di gruppo contro la Uefa per conto dei tifosi del Liverpool per il caos verificatosi a Parigi in occasione della Finale di Champions League. L’idea è di garantire un risarcimento alle persone che hanno subito lesioni fisiche o psicologiche. Una richiesta che proviene da molti tifosi del Liverpool che hanno scritto allo studio legale. “Lo studio ha affermato di ritenere che 5.000-10.000 persone potrebbero essere favorevoli ad aderire alla richiesta, che è quella di ... Leggi su ilnapolista (Di giovedì 4 agosto 2022) Secondo quanto scrive il Guardian, unobritannico sta cercando il modo di intentaredi gruppolaper conto deidelper il caos verificatosi a Parigi in occasione delladiLeague. L’idea è di garantire un risarcimento alle persone che hanno subito lesioni fisiche o psicologiche. Una richiesta che proviene da moltidelche hanno scritto allo. “Loha affermato di ritenere che 5.000-10.000 persone potrebbero essere favorevoli ad aderire alla richiesta, che è quella di ...

