Fiat Fastback - Primo sguardo alla Suv coupé

Leggi su quattroruote

(Di giovedì 4 agosto 2022) Dopo mesi passati tra teaser, disegni, concept e anticipazioni, laha svelato le prime immagini della sua nuova Suv, la. Presentata sul mercato brasiliano, è pensata per il Sudamerica, ma ha forme e caratteristiche non poi così lontane dagli standard europei. Non è dunque escluso che nei prossimi mesi il gruppo Stellantis possa decidere di evolvere la sua nuova sport utility con una versione destinata al Vecchio continente. D'altronde negli ultimi anni abbiamo assistito a operazioni simili da parte di altri costruttori che hanno portato in Europa delle versioni aggiornate dei loro modelli sudamericani. Dettagli neri e fari full Led. La versione di serie della concept svelata nel 2018 sarà caratterizzata da gruppi ottici full Led molto affusolati e da una carrozzeria muscolosa, con diverse venature sul cofano e sulla ...