Ferrari | Leclerc | “Al ritorno in pista darò il massimo per vincere”

(Di giovedì 4 agosto 2022) Un momento per pensare e per riflettere sulla prima parte della stagione di Formula Uno. Il campionato mondiale è in pausa estiva e tornerà solo a fine mese a Spa per ripartire e assegnare poi a novembre il titolo iridato. Ne parla Charlesalla Bbc. “Prima di tutto è stato fantastico vedere che finalmente siamo tornati a lottare per le vittorie. Ma non siamo riusciti a massimizzare tutto il potenziale. Nella seconda parte di stagione spingerà al, le ultime gare sono state un po’ difficili”, dice il monegasco. E’ lontano in classifica il campione del mondo in carica Max Verstappen e il vantaggio sembra incolmabile. Il francese commenta: “Non sono uno che cerca scuse: ammetto gli errori, e da lì imparo. Gli errori fanno parte del percorso, dobbiamo analizzarli e migliorare”. Nonostante le difficoltànon molla e ...

