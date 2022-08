Ferie d’agosto tra Ibiza e Formentera per i Ferragnez (Di giovedì 4 agosto 2022) (Adnkronos) – Ferie di Agosto a Ibiza per i Ferragnez. La coppia, ‘riunita’ e a riposo dopo vari impegni lavorativi di entrambi, è partita con un jet privato assieme ai figli Leone e Vittoria, condividendo passo passo, con i loro milioni di follower su Instagram, tutte le tappe della loro vacanza da sogno. Da un video che ritrae la piccola Vittoria, con divertenti codine in testa, che smangiucchia un pezzetto di pizza margherita sul jet privato che ha condotto la famiglia a Ibiza, alle foto dell’arrivo alle Isole Baleari nella lussuosa villa su due piani, dotata di un’enorme piscina, di una campetto di Basket e persino del bowling in taverna. Non poteva mancare uno chef privato che, come si vede dalle storie di Instragram di Chiara e Fedez, ogni giorno prepara alla famiglia piatti semplici ma serviti con cura. Ma i ... Leggi su sbircialanotizia (Di giovedì 4 agosto 2022) (Adnkronos) –di Agosto aper i. La coppia, ‘riunita’ e a riposo dopo vari impegni lavorativi di entrambi, è partita con un jet privato assieme ai figli Leone e Vittoria, condividendo passo passo, con i loro milioni di follower su Instagram, tutte le tappe della loro vacanza da sogno. Da un video che ritrae la piccola Vittoria, con divertenti codine in testa, che smangiucchia un pezzetto di pizza margherita sul jet privato che ha condotto la famiglia a, alle foto dell’arrivo alle Isole Baleari nella lussuosa villa su due piani, dotata di un’enorme piscina, di una campetto di Basket e persino del bowling in taverna. Non poteva mancare uno chef privato che, come si vede dalle storie di Instragram di Chiara e Fedez, ogni giorno prepara alla famiglia piatti semplici ma serviti con cura. Ma i ...

TuttoSuRoma : Ferie d'agosto a #Roma: la guida per chi resta in città - MicaelaTacconi : @ilpetulante Si fa presto a dire #democrazia, le loro ferie dove le metti? Le prenotazioni di aereo, albergo, villa… - ZaccariaThun : @costa_costa1967 @AlexBazzaro Non volevano pregiudicare le ferie d'Agosto. - yebosfaye : RT @LuciaTassan: Prendere le ferie nel mese d'agosto mi è sempre parsa una decisione sbagliata. Andrea Camilleri?? ??Luciano de Crescenzo… - woodyhitchcock0 : Le uniche ferie d'agosto che vedrò quest'anno. PS Silvio Orlando più invecchio e più ti capisco. -

Ferie d'agosto tra Ibiza e Formentera per i Ferragnez Ferie di Agosto a Ibiza per i Ferragnez . La coppia, 'riunita' e a riposo dopo vari impegni lavorativi di entrambi, è partita con un jet privato assieme ai fig li Leone e Vittoria , condividendo passo ... Hiroshima e Nagasaki, agosto 1945. Due atomiche e le troppe nostre dimenticanze ... quasi che le ferie prevalessero su qualunque necessità di questo spaventoso ricordo. Il secolo ... Ecco perch anche oggi, di fronte alle guerre che incalzano, si consuma il gioco d'azzardo delle tre ... La Repubblica dia Ibiza per i Ferragnez . La coppia, 'riunita' e a riposo dopo vari impegni lavorativi di entrambi, è partita con un jet privato assieme ai fig li Leone e Vittoria , condividendo passo ...... quasi che leprevalessero su qualunque necessità di questo spaventoso ricordo. Il secolo ... Ecco perch anche oggi, di fronte alle guerre che incalzano, si consuma il gioco'azzardo delle tre ... Le ferie d'agosto in campagna elettorale: le mete dei politici tra mare, montagna e riunioni last minute