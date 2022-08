infoitcultura : Fedez “stronca” il romanticismo di Stefano De Martino: ecco la risposta del rapper - BreakingItalyNe : RT @FQMagazineit: Fedez stronca Stefano De Martino: “Tornare agli anni ’60? Soffro di analfabetismo di ritorno, quindi no”. E Tananai rinca… - infoitcultura : Fedez 'stronca' Stefano De Martino in diretta, il conduttore napoletano - infoitcultura : Fedez stronca Stefano De Martino: “Tornare agli anni ’60? Soffro di analfabetismo di ritorno, quindi no”. E Tananai… - costa577 : Fedez “stronca” il romanticismo di Stefano De Martino: ecco la risposta del rapper -

Le puntate sono andate in onda direttamente dal Borgo di Portopiccolo un Golfo di Trieste dove si sono esibiti diversi artisti come ad esempi o, Tananai e Mara Sattei., Tananai e Mara ..., per esempio, ti piacerebbe fare a cambio con quegli anni Tornare alle lettere scritte e mollare WhatsApp'. Ma la risposta diè stata schietta e lapidaria: 'No, io soffro di ...APPROFONDIMENTI SILENZIO SOCIAL Che fine ha fatto Fedez Ma la risposta di Fedez è stata schietta e lapidaria: «No, io soffro di analfabetismo di ritorno, quindi no». «Quindi viva i messaggi vocali» h ...Fedez è stato uno dei protagonisti di questa estate musicale 2022, insieme a Tananai e Mara Sattei con il brano La dolce vita. I tre si sono esibiti sul palco del Tim summer hits 2022.