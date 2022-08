Faida fra trapper, Sara Ben Salha della gang di Simba la Rue lascia il carcere: sconterà i domiciliari dalla nonna materna (Di giovedì 4 agosto 2022) Nuovo capitolo nella storia della Faida tra trapper. Sara Ben Salha lascia il carcere e sconterà i domiciliari dalla nonna materna. Il giudice Guido Salvini ha accolto la richiesta degli avvocati Marcello Perillo e Antonino Crea, difensori della ventenne che ha così potuto fare ritorno nel paese di Verderio, in provincia di Lecco. domiciliari accordati anche a Marco Locatelli, un 22enne “associato”, come riporta il Corriere, alla pari di Sara – unica ragazza fra i nove arrestati – alla gang del musicista trapper Mohamed Lamine Saida, alias Simba la Rue. L’impianto dell’accusa, sotto la ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di giovedì 4 agosto 2022) Nuovo capitolo nella storiatraBenil. Il giudice Guido Salvini ha accolto la richiesta degli avvocati Marcello Perillo e Antonino Crea, difensoriventenne che ha così potuto fare ritorno nel paese di Verderio, in provincia di Lecco.accordati anche a Marco Locatelli, un 22enne “associato”, come riporta il Corriere, alla pari di– unica ragazza fra i nove arrestati – alladel musicistaMohamed Lamine Saida, aliasla Rue. L’impianto dell’accusa, sotto la ...

