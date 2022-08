Evelina Sgarbi rifiuta il Gf Vip | l' ira di papà Vittorio | «Alla sua età è come sputare sul denaro»

(Di giovedì 4 agosto 2022) La ventiduenne, nata da una fugace relazione del critico d'arte, ha detto «no»prossima edizione del reality. Scelta che ha fatto infuriare il padre: «Avrebbe guadagnato cifre ragguardevoli senza sforzo. Abbiamo discusso per questa cosa e per qualche mese ci siamo pure persi di vista»

Vittorio, non ha decisamente condiviso la scelta della figlia, che sperava di vedere apparire sul piccolo schermo: ' Ha deciso di non presentarsi al provino contro la mia volontà. Per una ...